صلاح عبدالله: لجان إلكترونية وراء تأجيج التعصب الكروي على السوشيال

نفى الفنان صلاح عبدالله، أن يكون اُصيب بالقهر عقب هزيمة الزمالك أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، "أنا مع الوقت والخبرة، قدرت أظبط نفسي، ممكن أزعل لكن مش هتقهر عشان ماتش كورة"، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON".

وأضاف "عبدالله"، أنه يحزن بشدة، عندما يقرأ أخبارًا عن وفاة أحد مشجعي إحدى الفرق من شدة الحزن بعد خسارة فريقه أو من شدة الفرح بعد الفوز، "الحالتين بيزعلوني جدا، أنا من زمان بنادي بفكرة لا للتعصب، وبقول دائما بلاش التعصب الأعمى، والتحفيل اللي شغال على السوشيال ميديا".

وأوضح الفنان، أن هناك لجان إلكترونية، تسعى لتأجيج التعصب الكروي في مصر، "فيه شغل لجان وشغل جامد وأنا بقلهم الي فلشوا في إشعال الفتنة الطائفية هيفشلوا برضه في إشعال الفتنة الكروية، عارفين إنها عند المصريين مهمة جداً ومن أكبر وسائل الترفيه والمتعة".

وعن السخرية من اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، قال: "دي ناس تعبث ضد البلد، ناس بتعبث ضد البلد عاوزين يسخنوا بين الجمهورين، ويوجهوهم للتحفيل الجارح السافل الخارج، ويهينوا في هذا التحفيل مهن محترمة جدا، لو المايسترو صالح سليم كان عايش في الظروف دي، وشاف اللي بيحصل دلوقتي من احتقان وتسخين، والعبث اللي ضد مصلحة البلد، كان هيكتب في كل مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات وهيقول مصر فوق الجميع ".

ومازحته الاعلامية لميس الحديدي قائلة: "يعني إنت عاوز الخطيب يعمل كده؟! ، فرد ضاحكًا: "وبعدين يا لميس؟ ماقصدش حاجة.. عشان محدش يتكلم ويقول أنا عارف الموقف الي قال فيه صالح سليم الأهلي فوق الجميع، كانت في مناسبة معينة دلوقتي بتستخدم غلط، أنا في البطاقة مصري مش زملكاوي، والناس عارفة، ولما الزمالك غلب الأهلي قلت فرحان لفوز الزمالك مش لخسارة الاهلي".

وأردف: "رسالتي للزمالك بعد مباراته مع طلائع الجيش، أنا شفت الماتش وأنا كنت هادي جدا، فيه حالة إحباط مش هي دي الفرقة الي لعبت قدام الأهلي من يومين ولا في الشوط التاني أمام الرجاء، جمهور الاهلي ده رائع جدا، كنت دائماً بقول الاهلي كعبه عالي على الزمالك من زمان بس الكورة كالليالي ليس ليها ياناس أمان" .

وأتم قائلا: "رسالتي للزمالك واللي بيعاني من حالة خوف طبيعية وأنا مقدر مخاوف جمهور الزمالك جداً في ظل مشاكل عدم الاستقرار والنادي محتاج دعم نفسي ومن الدولة لو مافيش زمالك مافيش اهلي والعكس".