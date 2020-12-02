صلاح عبدالله: بخاف على حفيدي جدا من الحسد.. ده أول ولد في العائلة

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه لايمكن أن يكون انتمائه للزمالك عائقًا في مسارات حياته الشخصية، مشيرا إلى أن زوجي ابنتيه ينتميان لمشجعي النادي الأهلي، بل ومتعصبين جدًا للفريق الأحمر، "هو أنا هاقيم أزواج بناتي بانتمائاتهم الرياضية يعني؟ لا طبعًا بأخلاقهم وإنسانيتهم"، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON".

وأضاف "عبدالله"، أنه لم يكن قط أبًا ديكتاتوريًا، "عمري الحمد لله ماكنت أب ديكتاتور، ولآ أعرف أكون كده، مابعرفش لأنها تركيبة إنسانية مش ممكن نختلقها، أنا عندي (كرما) حفيدتي عندها 7 سنين، و(مراد) حفيدي وهو أول ولد في العائلة بالنسبة لي"، موضحًا أنه يخشى من الحسد على حفيده (مراد).

وتابع: "لما بشوف صورته بقرأ المعوذتين ولما اتولد منزلتش ليه صور نهائي، وله صور معايا نفسي أنزلها من حلاوتها بس بخاف من الحسد حتى كارما مابقتش أنزل صورها زي زمان".

وحول تكريمه في مهرجان إسكندرية وقلة الجوائز التي حصل عليها في مشواره الفني، قال "بالنسبة للمشوار أخدت جوائز.. بس مكنتش بروح وأنا مش بتاع مهرجانات، فعلى سبيل المثال جائزة مواطن ومخبر وحرامي حصلت على أفضل ممثل دور أول وحصل وقتها خلاف وقالوا أني مش بطل ولكن اللجنة أصرت ووقتها محمود حميدة أصر".

وعن كلمة "حميدة"، له أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، قال "كلمة محمود حميدة حلوة أوي والصراحة دماغه حلوة وفيلسوف، ولما قال صلاح عبدالله هو الممثل المعنى إنبسطت أوي لأنها جديدة خاصة أني كنت بتكلم عن الممثل السنيد".