زوج ابنة صلاح عبدالله: "صاصا" أحلى حما وأحلى زملكاوي

قال هيثم سيد، زوج "دنيا" ابنة الفنان القدير صلاح عبدالله، إنه يكن محبة كبيرة جداً لحماه، "أحلى حما في الدنيا وأحلى زملكاوي في الدنيا، ويكفي أن أنا مش ممكن كنت أقبل أشوف ماتش الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع صديق زملكاوي إلا مع حمايا صاصا"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON".

وأضاف "سيد"، أن الفنان صلاح عبدالله بالنسبة له أب وصديق وحما واشياء كثيرة، "أنا متجوز بنته بقالي 10 سنين، أي خلاف حصل بيني وبين زوجتي دنيا، بلاقي حمايا كان في ظهري أنا دائماً أكتر ماكان في ظهر أي حد، وبيعاملني إني إبنه مش زوج بنته وده جميل في رقبتي هفضل فاكره مدى الحياه".

وحول أهم الصفات والسمات في شخصية الفنان القدير، قال هيثم : "أجمل حاجة فيه أنه هو نفسه الشخص اللي الناس بتشوفه على الشاشة هو نفسه صلاح عبدالله اللي بيتفرج على الماتش، برضه هو نفسه الفنان اللي قاعد بيتغدى معانا، هو إنسان طيب جداً وحبوب ومثقف جداً ولديه ثقافة قبول الآخر مهما كان من هو، بغض النظر عن الخلفيات والانتماء".

وحول تفاصيل تقدمه لخطبة ابنة صلاح عبدالله دنيا قبل عشرة أعوام، وماذا طلب منه الفنان، قال "هيثم": "أنا شخصياً كنت أقسى على زوج أختي عندما تقدم لخطبتها، أكثر بكثير مقارنة بصلاح عبدالله، الذي عاملني عندما تقدمت لخطبة ابنته وكأني ابنه ومحدش وقف معايا في الدنيا من يوم ماوعيت على الدنيا زي ماهو وقف معايا في حياتي كلها".