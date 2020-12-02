"أوبك بلس" تؤجل اجتماعها بسبب خلاف بين الدول الاعضاء

قرَّر أعضاء منظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها من خارج المنظمة "أوبك بلس"، تأجيل اجتماع إصدار القرار الخاص بكمية الإنتاج النفطي لعام 2021، ليكون يوم الخميس القادم، بدلا من أمس.

وقامت المنظمة بمد الاجتماع ليومين بسبب الخلافات التي حدثت بين كبار منتجي النفط بسبب كمية الإنتاج وهو ما أدى لانخفاض الأسعار العالمية للنفط.

ومن جانبه قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ اقتصاد البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن السبب في هذه الخلافات هو عدم التوافق على حصص الإنتاج، حيث إن هناك دولا أرادت تخفيض الإنتاج وهو ما عارضه عدد من الدول الأخرى.

وأضاف "القليوبي"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الدول التي رفضت تقليص الإنتاج لامتصاص تخمة المعروض، هي العراق والتي رفضت بسبب التزاماتها تجاه مواطنيها، وليبيا والتي بدأت في العودة للإنتاج منذ وقت قصير، وكذلك فنزويلا، والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأشار إلى أن رفض هذه الدول لاقتراح تخفيض الإنتاج لزيادة الأسعار والتي تتم بسبب تقليل المعروض في السوق.

ولفت "القليوبي" إلى أن الحل التي قد تتجه إليه "الأوبك بلس"، هو قيام المملكة السعودية والكويت والإمارات العربية لزيادة معدلات خفض الإنتاج وتحمل خفض أكثر لترتفع الأسعار الخاصة بالنفط مرة أخرى.

وقد اتخذت "أوبك بلس"، قرارات تخفيض الإنتاج للدول المنتجة للنفط خلال الشهور الماضية، نظرا لإغلاق عدد كبير من الدول بسبب تفشي فيروس كورونا بها، وتوقف العديد من الصناعات، وكذلك ركود الطلب على المنتجات البترولية والوقود، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض مقابل انخفاض الطلب.

وساهم القرار في جزء من انتعاش السوق العالمي للنفط وارتفاع الأسعار خاصة مع تعافي الطلب بسبب انخفاض أعداد الإصابة وبدء عدد من الدول والشركات الطبية العالمية في الإعلان عن لقاح خاص لفيروس كورونا.