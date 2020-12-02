رئيس التحرير

محمود مسلم

ألمانيا تسجل 17270 إصابة جديدة بكورونا

كتب:

(وكالات)
08:44 ص | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
ألمانيا تسجل 17270 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 17270 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 17270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و487 حالة وفاة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

 وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا بلغت مليون و84743 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 17123 وفاة.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، إن بلاده تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، من فيروس كورونا، في شهر يناير القادم.

وأوضح سبان، أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر، على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.

اقرأ المزيد:

ألمانيا تعلن موعد تطعيم الفئات الأكثر عرضة لخطر كورونا

ألمانيا تعتزم تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر ضد كورونا في يناير

كورونا تفتك باقتصاد ألمانيا.. استدانة 180 مليار يورو في عام

ألمانيا تستدين 180 مليار يورو في عام 2021 بسبب كورونا