ترامب يلمح إلى الترشح في انتخابات الرئاسة 2024

ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمؤيديه إلى أنّه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024 إذا فشل في البقاء في هذا المنصب بعد نتائج انتخابات 2020، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن ترامب قوله في كلمة أمام أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: "كانت 4 سنوات رائعة. نحاول أن نكمل 4 سنوات أخرى. إذا لم يحدث ذلك، سأراكم بعد 4 سنوات".

وتحدث عدد من وسائل الإعلام في وقت سابق، عن نية ترامب الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2024.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنّ ترامب قد يعلن ترشحه لانتخابات عام 2024 بمجرد تأكيد فوز خصمه جو بايدن في عام 2020.

وأوضحت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أنّ ترامب أعرب عن فكرة وقوع حدث يتعلق بالترشيح خلال أسبوع من تنصيب جو بايدن رئيسا، أو في نفس اليوم.

ولم يعترف ترامب حتى الآن بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي جرى تنظيمها يوم 3 نوفمبر المنقضي.