"بدل صيد وشبك غزل وبطاريات دواجن" هدايا وزيرة التضامن لسيدات كفر الشيخ

حفلت زيارة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،لكفر الشيخ أمس، بالهدايا، خاصة للسيدات بغرض لتمكينهم اقتصادياً، فوعدت الوزيرة خلال زيارتها للمحافظة بتنفيذ مطالبهن إنطلاقاً من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على النهوض بالمرأة الريفية والعاملة وتنمية وتطوير مهاراتها.

" الوطن"، تستعرض الهدايا التي منحتها الوزيرة لـ" سيدات كفر الشيخ" العاملات في مجال الصيد وتربية الدواجن

1-الوزيرة قررت إنشاء 620 مشروعاً بقيمة 15 ألف جنيه لكل مستفيد بـ٥ قرى، وهي: الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول.

2- سلمت الوزيرة ٥ نماذج لمشروعات تلك الأسر الذين عبروا عن سعادتهم

3-المشروعات تشمل بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة ١٢٠ طائرا عمر ١٢٠ يومًا لإنتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم.

4- المشروع يتم تنفيذه في المرحلة الأولى من المشروع والذي يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه علي مستوي الـ٢٧ محافظة.

5- الوزية أكدت على تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي برنامج "تكافل و كرامة".

6- سلمت نيفين القباج شهادات صك المشروع لـ٢٠ مستفيدة من المشروع، من أهالي قرية الشهابية

7- الوزيرة اطلقت مبادرة "فرصة" للأسر المتعددة في الحامول وبلطيم، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لتلك الأسر

8- ستوفر وزارة التضامن بطاقات تموين ورقم قومي للأرامل والمطلقات والمعيلات

9- كما ستوفر الوزارة كروت "فيزا" من البريد مجانا، سواء للأسر الفقيرة

10- استجابت القباج لمطالب الصيادات، التي تركزت حول توفير زي "بدلة صيد".

11- كما ستوفر التضامن "شبكة غزل" تساعدهم على الصيد و"بوكس فايبر" ثلاجة لحفظ السمك

12- وتوفر التضامن الاجتماعي قوارب تساعدهم علي الصيد، كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن ولأبنائهن

13- إطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" من أجل تأمين الصيادات ودعمهم لزيادة الإنتاج والاهتمام بصحتهم

14- قررت عودة حصول من لديه مركب شراعي علي "تكافل وكرامة" مرة أخرى، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.

15- قررت إرسال فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي لحصر الحالات المستحقة للحصول علي برنامج "تكافل وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس