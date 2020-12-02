اليوم.. بدء فعاليات المؤتمر السنوي لقسم أمراض القلب بجامعة أسيوط

يفتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وقائع افتتاح المؤتمر السنوي لقسم أمراض القلب، اليوم، بقاعة المؤتمرات في مستشفى القلب الجامعى.

وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إن نخبة متخصصة فى مجال أمراض القلب والمجالات الطبية المتعلقة به من أساتذة كلية الطب بالجامعة وعدد من الجامعات المصرية ستشارك في المؤتمر.

وأوضح الدكتور حسام العربي، مدير مستشفى القلب الجامعي، أن المؤتمر يأتي ضمن الأنشطة العلمية لقسم أمراض القلب ويهدف إلى مناقشة الجديد في هذا التخصص مع عرض حالات مرضية من واقع العمل من خلال 6 جلسات علمية.