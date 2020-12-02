اليوم.. روسيا تقدم لقاح "سبوتنيك" للأمم المتحدة

قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، إن روسيا ستقدم لقاحها المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم البعثة الدبلوماسية الروسية في نيويورك، فيودور سترجيجوفسكي، إنه "سيجري يوم الأربعاء 2 ديسمبر حفل تقديم اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وسيشارك في الفعاليات وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ومندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار سترجيجوفسكي، إلى أن الفعاليات ستجري على هامش الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستقدم خلالها المعلومات عن اللقاح الروسي بكل التفاصيل.

ولقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، من إنتاج مركز جاماليا للأبحاث أصبح في أغسطس الماضي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء الكندي: شركة جونسون قدمت لقاحها المضاد لكورونا إلى وزارة الصحة للمراجعة

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن شركة جونسون أند جونسون Johnson & Johnson، قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى وزارة الصحة الكندية لتتم مراجعته.

وقال ترودو عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن لقاحات "فايزر- بيونتيك" و"أسترازنيكا- أوكسفورد" و"موديرنا" هي أيضا قيد المراجعة، مشيرا إلى أنه "إذا كانت آمنة ومعتمدة، فإننا ضمنا بعضا من الدفعة الأولى من شركة (موديرنا)".

وأكد المسؤول الكندي، أن "كل هذا واعد، وهذا يعني أننا نقترب من نهاية هذه الأزمة، لكننا لم نصل إلى هناك بعد، نحن بحاجة إلى الاستمرار في اتباع إرشادات الصحة العامة".