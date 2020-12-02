5 شروط للحصول على أراضي الإسكان الاجتماعي.. اعرفها

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قطع أراضي، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتقدم تلك الأراضي وفقا لعدد من الشروط، كي يتمكن المواطنين من الحصول على قطعة أرض ضمن القطع المطروحة.

وترصد "الوطن"، خلال السطور التالية شروط الحصول على أراضي الإسكان الاجتماعي، ونظام السداد، وفقا لما صرحت به مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

4- كما لا بد ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة.

5- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر).

نظام سداد قطع أراضي الإسكان الاجتماعي:

1- يتم سداد مقدم الحجز، 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقدًا أو بنظام التحويل البنكي أو بشيك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع).

2- يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

3- يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.