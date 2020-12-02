أمريكا تسجل ارتفاعا حادا في وفيات كورونا بـ2500 حالة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة مساء، أمس الثلاثاء، وفاة أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ نهاية أبريل.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، الصادر اليوم الأربعاء، تم تسجيل 2562 حالة وفاة ما يرفع الحصيلة إلى 270532 وفاة منذ بدء تفشي الوباء، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي، بواقع أكثر من 180 ألف إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 13.7 مليون إصابة حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي الوباء.

ويخشي الخبراء والمختصون في الولايات المتحدة من ارتفاع حاد في الإصابات بالفيروس بعد أيام من عيد الشكر، نتيجة الاحتفالات والاختلاط الذي قد يفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

من جانبها، توقعت معظم الولايات الأمريكية تلقيح العاملين لديها في مجال الرعاية الصحية بلقاح ضد كورونا المستجد في غضون 3 أسابيع.

وقال مسؤول من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، إن معظم الولايات القضائية والولايات المحلية تتوقع أن تكون قادرة على تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في غضون ثلاثة أسابيع من تلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19.

وتحدثت مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي التابع لمراكز السيطرة على الأمراض، نانسي ميسونير، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حول ممارسات التحصين لمناقشة المجموعات التي يجب أن تتلقى لقاحات "كوفيد-19" بمجرد توفرها، وأضافت ميسونير: "ربما في شهر ديسمبر".

وأظهر عرض تقديمي لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الاجتماع، أن الوكالة تتوقع أن تكون حوالي 40 مليون جرعة لقاح كوفيد 19 متاحة بحلول نهاية ديسمبر، مع شحنات من 5 ملايين إلى 10 ملايين جرعة أسبوعيا بمجرد اعتماد اللقاح من قبل المنظمين.