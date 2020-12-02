126 ألف وحدة ينتهي حجزها في ديسمبر.. كيف تفوز بشقة قبل انتهاء الفرصة؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ آخر موعد لحجز 1011 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان المتميز يوم 10 ديسمبر الحالي الساعة 11:59 مساءً.

كما ينتهي الحجز لعدد 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل يوم 7 ديسمبر الحالي لكافة المواطنين، أما الوحدات السكنية المطروحة بمنطقة أرض مطار امبابة ينتهي الحجز بها غدًا الخميس الموافق 3 ديسمبر الساعة 11:59 مساءً.

وإذا لم يحالفك الحظ في اقتناص فرصة الحجز خلال الأيام الأولى لطرح الوحدات، تقدم لك "الوطن" طريقة لحجز مقعدك بالوحدات السكنية المطروحة قبل غلق باب التقديم أمام المواطنين.

أولًا: 125 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل

1- تعد أولى خطوات الحجز، شراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات من مكاتب البريد، ودفع المبلغ المطلوب من مصروفات التسجيل ومقدم الحجز واستلام الإيصال.

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2- يتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع https://www.shmff.gov.eg/، إذ يقوم العميل باتباع الخطوات الآتية:

- قم بالضغط على تقديم طلب وحدة سكنية.

- في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- يُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية "SMS" لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة "إن وجدت"، بالإضافة إلى تحديد رغبته في المساحة المطلوبة بالمدينة التي يرغب في التقدم عليها المطروحة بكراسة الشروط طبقًا للرغبة المُحررة في استمارة الحجز، بعد سداد المبالغ المطلوبة.

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار "المرفقين بالكراسة"، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، يقوم المواطن بإرفاق المستندات الآتية بصيغة "PDF" بالمستندات الآتية بصيغة PDF في ملف واحد:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه "سارية".

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج أو الزوجة "إذا كانت تعمل" وذلك إن وجد.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مؤرخة ومعتمدة.

بيانات الدخل المطلوبة للتقديم لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

ثانيًا: 1011 وحدة سكنية في 5 مدن جديدة

وتواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في استقبال طلبات المواطنين لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهي مدن "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة".

أولًا: الدخول على الموقع الإلكتروني من هنـــــا.

ثانيًا: إذا لم يكن لديك حساب أنشيء حسابًا جديدًا، إذ يتطلب إدخال كل بياناتك الأساسية، ليصلك كلمة سر تساعدك في الدخول والحجز عبر الموقع.

ثالثًا: تصفح الموقع واختار المشروع المراد الحجز به واضغط على أرغب في التقديم، وفي نهاية مراجعة البيانات سيظهر أمامك رقم يعرف برقم الاستمارة لابد من تدوينه لاستخدامه في تحويل مبلغ الحجز المعلن عنه.

رابعًا: ادخل على المشروع واحجز وحدتك، ثم اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها.

خامسًا: يتمّ إدخال بيانات الحجز وطريقة السداد والتأكّد من بياناتك الشخصية.

سادسًا: لابد أن تصلك رسالة على الهاتف عقب تحويل المبلغ في البنك، لتأكّيد إيداع المبلغ.

وتنقسم الوحدات لـ447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع "بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز "ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

ثالثًا: 820 وحدة سكنية في منطقة أرض مطار امبابة

- يدخل الراغب في الحجز على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، والخاص ببنك التعمير والإسكان دون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يطبعها بدءًا من يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر الحالي، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، وينشئ المتقدم للحجز حسابا جديدا بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

- يتم إرسال رسالة (sms) بكلمة المرور، تُستخدم لتسجيل البيانات الأساسية ثم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومي).

- يتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة)، وجه وظهر في ورقة واحدة، ثم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي)، وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة).

- تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يضغط العميل على (تأكيد) ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

- يحول العميل مبلغا وقدره 50 ألف جنيه مصري مقدم الحجز، إضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية:

1. التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

2. التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان حال وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعي – ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية".

- سيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من تحويل العميل مبلغ جدية الحجز.