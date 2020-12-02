10 معلومات عن مدينة العلمين الجديدة أبرزها: أبراج دبي والممشى السياحي

"مدينة العلمين الجديدة".. هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

ومن المخطط تنفيذه داخل المدينة عدد من الوحدات السكنية، وسلسلة من الفنادق، وذلك لتطوير المدينة، وجعلها أكثر جذبا للسكان.

"الوطن" تستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مدينة العلمين الجديدة، بجانب عرض أهم المشروعات التي تقام داخلها.

15 معلومة عن أبرز مشاريع مدينة العلمين الجديدة:

1- يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر، عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة.

2- تبلغ مساحة المدينة نحو 48 ألف، فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

3- تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح).

4- يتميز موقع مدينة العلمين الجديدة بإطلالته المميزة على البحر الأحمر بمسافة تمتد إلى 14 كم.

5- تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية، تقع الشريحة السياحية الاستثمارية الأولى على ساحل البحر المتوسط، والشريحة الاستثمارية الثانية جنوب طريق اسكندرية مطروح الدولي، أما الشريحة الثالثة فهي المنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.

6- تنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط كالآتي:

- أول محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100،000 لتر مياه يومياً.

- ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة.

- تمهيد الطريق الساحلي بدايةً من سيدي عبد الرحمن إلى وادي النطرون.

- الممشى السياحي بطول 18 كم.

- محطة أوراسكوليا للصرف والتحلية.

- مشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجزا.

- مشروع زراعة محاصيل مثل النخل والزيتون والرمان.

7- تضم المدينة قطاع سكني في مدينة العلمين الجديده يحتوي على نحو 10 آلاف وحدة سكنية.

8- أما القطاع الساحلي مكون من: حى الفنادق – مركز المدينة – الحى السكنى المميز – مركز المؤتمرات – حى حدائق العلمين – مرسى الفنارة – المنطقة الترفيهية – منتجع خاص – مركز ثقافى – إسكان سياحى – حي مساكن البحيرة – أرض المعارض.

- منطقة أثرية مكونة من: متحف مفتوح – منتزه دولى – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء. قطاع حضري مكون من :جامعة – مركز خدمات إقليمية. مركز سياحي عالمي على نسبة بناء 20%. ومنصات منفصلة تطل على البحر.

9- تضم المدينة أبراجا على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 مترا. تتكون الأبراج من 3 أدوار تجارية وإدارية وجراج سفلي بجانب الوحدات السكنية.

10- ستضاهي الأبراج الفندقية بالمدينة "أبراج دبي"، وستقام بها احتفالات في المناسبات.

11- تحتوي المدينة على كورنيش عالمى بطول الشاطئ.

12- تبلغ مساحة الفنادق بالمدينة 296 فدانا.

13- تحتوي المدينة على مركز طبى عالمى بمساحة 44 فدانا.

14- يوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال مؤتمرات أوروبا.

15- تبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة، عشرات المليارات. ويبلغ طول الشاطئ بالمدينة 14 كم.