الحكومة تمد التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية 2020

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، واستجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أنّ رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أنّ هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، لتحقيق الهدف من إصدار القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.