"مياه أسيوط" تناشد المواطنين إصلاح غرف الصرف الصحي

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد خطتها الدورية لأعمال غسيل وتطهير الشبكات، التي تسير جنبا إلى جنب مع خطة الطوارئ، التي تنفذها الشركة على مدار الشهر؛ لتغطي أعمال غسيل وتطهير شبكات المياه والصرف الصحي، لتحقيق رسالة الشركة ورؤيتها.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن اعمال غسيل وتطهير الشبكات وغرف الصرف الصحي، حرصا على سلامة شبكات الصرف الصحي وآمان البيئة، مناشدا المواطنين بضرورة إصلاح غرف الصرف الخاصة بهم، باعتبار أن أعمال التطهير والتعقيم قاسم مشترك بينهم والشركة.

وحذر "عبد الغفار" من لجوء الشركة إلى اتخاذ أي إجراءات ضد أصحاب هذه الغرف المكشوفة؛ لما يؤثر ذلك على صعوبة إجراء أعمال الغسيل والتطهير، نظرا لاحتواء هذه الغرف المكشوفة على مخلفات صلبة ونفايات، وغير ذلك من الفضلات التي تسبب انسدادات كبيرة بالشبكات، ما يصعب سبل العيش بالمنطقة لجميع المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن لجنة الطوارئ بالشركة على أتم الاستعداد للتوجه لفحص أي شكوى، وعمل اللازم في ضوء نتائج الفحص.

في سياق متصل، نشر الفريق التوعوى بالشركة الملصقات التوعوية على المنازل، للتنويه على العملاء بأهمية إصلاح الغرف الخاصة، تجنبا لحدوث أى مشكلة تعكر صفو حياتهم، وتسبب مشاكل صحية وبيئية، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على جميع المواطنين، دون أن يلحق الضرر بهم، فتتحقق الحياة الكريمة لهم، والتي ستدفعهم لتحقيق التنمية المستدامة .