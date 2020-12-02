من القرضاوي الأب إلى الابن.. زوجتهما تكشفان فضائح العائلة الجنسية (فيديو)

تحتفظ الذاكرة الشعبية لمصر بالعديد من الأمثلة، التي تظل عالقة بالألسان ليتم استخدامها بين الحين والآخر، ومن بينها "العرق دساس"، وهو المثل الذي ينطبق على نجل القرضاوي ووالده يوسف، بعدما ظهرت زوجته في فيديو فضحته خلاله.

وكشفت مروة، زوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، عن الوجه الحقيقي لنجل يوسف القرضاوي، وعلاقاته النسائية المتعددة التي دفعتها لطلب الطلاق منه، إلا أنّه هددها بأخذ بناتها وامتنع عن دفع مصاريف مدارسهم والإنفاق عليهن.

وقالت مروة في فيديو لها، استغاثت فيه بالحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني بتخليصها منه هي وبناتها: "حياتي مهددة وعلاقتي ببناتي مهددة كمان، عندي 3 بنات، 9 سنين و5 سنين و4 سنين، سمعتي مهددة ومستقبل بناتي بيضيع، بقول الكلام دا لأن لو حصلي أي حاجة، يبقى السبب عبدالرحمن يوسف القرضاوي، قالي هسود عيشتك وهنهي حياتك، وبقول كدا عشان لو حصل حاجة".

وأضافت: "حياته مليانة غموض، علاقات المحرمة متعددة بالسيدات بشكل مش طبيعي، الموضوع بقى حالة إدمان عمري ما شوفتها قبل كده، حاولت اتطلق لكن في تهديدات غير طبيعة، كنت حامل في بنتي الكبيرة وقت الثورة، وبعتلي أخوه وواحد صحبه، وأخوه قالي انت ازاي تقولي مليش حد، أنا فعلا مليش حد، أبويا وأمي متوفين، سافرت تركيا واكتشفت علاقاته الكتير مع النساء، وطلبت أرجع لمصر، بدأ يساومني على البنات وانا رفضت".

طليقة يوسف القرضاوي تفضح خيانته

من الابن للأب يوسف القرضاوي، الذي فضحته طليقته الجزائرية أسماء بن قادة، حيث كشفت تفاصيل تتعلق بالفترتين التي سبقت وتلت زواجها بالقرضاوي بداية من الرسائل الغرامية منه ثم رسائل التهديد الكثيرة من أولاده وحلفاءهم منتقدي الزواج.

وفي 2012، أكدت تقارير عربية أن طليقة الشيخ يوسف القرضاوي الجزائرية أسماء بن قادة فصحت عن أسرار كثيرة عن علاقاته ولقاءاته السرية مع الموساد الإسرائيلي وزيارته لتل أبيب أوائل عام 2010، حسبما ذكرت "أريبيان بيزنس" نقلا عن صحيفة الديار اللبنانية.

وأضافت أن من ضمن الأسرار التي كشفتها أسماء بن قادة، أن طليقها القرضاوي يتحدث العبرية نطقاً وكتابة بالإضافة إلى العلاقات السرية التي جعلت أمير قطر يتمسك به، لاستغلال موقعه الديني ومنصبه في رابطة العالم الإسلامي لتمرير مخطط صهيوأمريكي تمّ الاتفاق عليه في الغرف المظلمة بالكنيست الإسرائيلي، كما أنه مدمن إباحية، مشيرة إلى أن القرضاوي حصل على شهادة تقدير من الكونغرس الأمريكي الذي يمثل فيه اليهود الغالبية العظمى بالإضافة إلى الأموال التي حصل عليها مقابل تنفيذه هذا الدور لنجاح المخطط "الصهيوأمريكي" داخل الوطن العربي.

والدكتورة أسماء بن قادة، هي كاتبة متخصصة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لها كتابات عدة عن النسوية الإسلامية، وتعمل حالياً منتجة برامج في قناة الجزيرة الفضائية القطرية، وتزوجت من "القرضاوي"، بعد أن التقيا عندما كانت طالبة في بلادها.