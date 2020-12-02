خطوات التصالح في مخالفات البناء أونلاين بعد مد المهلة حتى نهاية 2020

أعلن مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماع اليوم، مد فترة التقدم لـ التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام، استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية كيفية التقدم بطلب التصالح في المباني المخالفة عبر بوابة خدمات المحليات، كما يلي:

خطوات تقديم طلب تصالح مخالفات البناء عبر بوابة الخدمات المحلية

يمكن تقديم الطلب من خلال اختيار خدمات البناء، ومنها اختيار طلب تصالح عن مخالفات المباني، ومده الخدمة 180 يومًا.

يتطلب الأمر أولا تسجيل المحافظة، مع العلم أنّ الخدمة متوفرة في 8 محافظات فقط: "أسوان، المنيا، القاهرة، الدقهلية، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، المنوفية، القليوبية، والأقصر".

بعد اختيار المحافظة، حدد المدينة ثم عنوان المبنى المخالف.

سيطلب منك تحميل بعض المستندات المطلوبة وهي:

- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من مهندس نقابي.

- رسومات معمارية / إنشائية للأعمال المطلوبة / للمبنى المنفذ على الطبيعة.

- عقود الملكية / البيع المشهرة / الإيجار مشمولو بإثبات تاريخ بالشهر العقاري.

- صورة ترخيص المباني.

- صورة التوكيل رسميا حال الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والشخص المسؤول عن التنفيذ.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مهندس استشاري في الهندسة الإنشائية.

- الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية.

- إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي من مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، وإنترنت).

- صور ملتقطة من القمر الصناعي.

بعدها سيتم تحويلك للصفحات التالية لاستيفاء البيانات والإجراءات والشروط لإجراء عملية التصالح في البناء.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أنّ هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.