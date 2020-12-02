"القوى العاملة": تعيين 589 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري في المنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 589 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 6 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 2282 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل.

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، بواقع 21 منحة مولود جديد بمبلغ 42 ألف جنيه، و4 منح زواج 12 ألف جنيه، و8 منح وفاة أحد الأقارب بواقع 16 ألف جنيه، وصرف 35 ألفا و312 جنيها عمليات جراحية وعلاج، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة 105 آلاف و312 جنيها، فضلاً عن تسجيل 50 عاملا جديدا على المنظومة، كما تم استخراج 424 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال على المهن المطلوبة، وذلك من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 543 منشأة، فضلا عن القيام بـ 32 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 120 محضر سلامة وصحة مهنية و22 حالة غلق إداري و6 ندوات توعية، فضلاً عن بحث 22 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1111 منشأة يعمل بها 2575 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 174 محضر مخالفة قانون العمل.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التدريب المهني، تم تنفيذ 4 دورات بمركز التدريب المهني على مهن المساحة، والتفصيل والحياكة، كما تم تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة.

وعن التفتيش لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 190 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر التفتيش عن إغلاق 84 للمنشآت المخالفة.