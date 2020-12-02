وسائل إعلام ليبية: انفجار في سوق جنوب مصراتة بسبب صاروخ

أفادت وسائل إعلام ليبية، بحدوث انفجار في سوق الإثنين جنوب شرق مصراتة جراء صاروخ، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعادت إلى الواجهة مجددا خلال الأيام الماضية، قضية نقل تركيا للأسلحة إلى ليبيا، بعدما انحسرت مؤخرا عن الضوء، في ظل تسجيل اختراقات على صعيد الحوار الليبي بين الفرقاء المتخاصمين.

وأفادت مصادر، الخميس الماضى بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية تتجه إلى غرب ليبيا.

كما أضافت أن طائرة من أصل 3 هبطت بالفعل في قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد، وفقا لما نشره موقع "العربية".

جاء ذلك بعد أيام قليلة على إعلان الجيش الألماني أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي من تفتيش سفينة شحن تركية يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.