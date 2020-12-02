أبرز الأسئلة عن التصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة حتى نهاية 2020

30 نوفمبر هو الموعد الذي كان مقررًا لانتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، وذلك قبل أن تُعلن الحكومة المصرية اليوم مدّ مهلة التصالح حتى نهاية عام 2020، استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أبرز الأسئلة حول رفض طلب التصالح وحال عدم تقديم الطلب، أو إذا لم يتم سداد مبلغ جدية التصالح، وفق قانون التصالح الجديد:

ما المدة التي يتم تحديد قبول طلب التصالح بها؟

تحدد مدة قبول طلب التصالح على مخالفات البناء لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيا المستندات.

هل يتم حساب مبلغ جدية التصالح ضمن المبلغ المستحق حال قبول الطلب؟

يخصم مبلغ جدية طلب التصالح على مخالفات البناء من المستحقات المالية المقررة على مقدم طلب التصالح.

ماذا يحدث حال رفض طلب التصالح؟

يرفض مبلغ جدية التصالح لمقدم الطلب الذي سدده عند تقديم طلب التصالح، ويتم رفض الطلب بناء على نوعية المخالفة للمباني، وحال رغبة مقدم الطلب بإعادة تقديم الطلب، يتم التظلم خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب.

متي يتم إصدار قرار قبول طلب التصالح؟

يصدر قرار قبول التصالح على مخالفات البناء عقب سداد الأقساط المحددة لمقدم الطلب.

هل يمكن تقسيط مبلغ التصالح على مخالفات البناء؟

يمكن تقسيط مقابل التصالح على مخالفات البناء على أقساط لا تتجاوز 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، كما يمكن الدفع الفوري والحصول على خصم بنسبة 25%.

ماذا يحدث حال تأخر سداد أقسام مبلغ التصالح؟

حال عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي من الأقساط عند مدة الـ3 سنوات يتم إلغاء طلب التصالح.

هل يحق للمواطن التظلم من قيمة التصالح؟

نعم يحق للمواطن التظلم من قيمة التصالح، كما يسمح للمواطن التظلم من عدم قبول طلب التصالح.

ما مصير مبلغ جدية التصالح بعد قبول الطلب؟

حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة.

من يقدم طلب التصالح مالك العقار أم شاغل الوحدة؟

القانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته لم تحدد هوية من يجب عليه التقدم بطلب التصالح، وبإمكان المالك أو شاغل الوحدة أو اتحاد الشاغلين التقدم للتصالح عن وحدة أو عقار مخالف مع تقديم صفته بالعقار.

ما هي أنواع المخالفات التي يمكن التصالح بشأنها؟

تتعدد مخالفات البناء وأبرزها البناء دون ترخيص أو مخالفة بنود الترخيص، فيما لا يُؤثر على السلامة الإنشائية وتغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو غير ذلك، وعدم مطابقة اشتراطات التخطيط السارية ومخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتعلية أدوار مخالفة، وأغلب تلك الحالات يجوز التصالح عليها ما لم تؤثر على سلامة العقار أو تنتهك ضوابط قوانين الطيران وغيرها.