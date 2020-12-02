عاجل.. الحكومة توجّه بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح في بعض مخالفات البناء التي كفلها القانون من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.

وأضاف سعد، في تصريحات صحفية عنه قبل قليل، أنّ قرار المجلس اليوم في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام يأتي استجابة لمطالب المواطنين، والجمعيات الأهلية، لافتا إلى أنّ المواطنين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة.

وأشار سعد إلى مطالبات عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا بالمد أيضا، وهو ما استجاب له مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.

وأوضح أنّ رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.