عاجل.. الوزراء: التزاحم و"تصالح الفقراء" سبب مد مهلة تقديم الطلبات

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن سببان دفعا الحكومة لمد قبول أوراق التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية العام الحالي، موضحا أنّ الأول هو التزاحم لدفع المخالفات، والثاني دفع جمعيات أهلية مقابل التصالح الفقراء.

وأضاف سعد، في تصريحات صحفية عنه قبل قليل، أنّ هناك مواطنين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، لافتا إلى وجود مطالبات لعدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا بالمد أيضا، وهو ما استجاب له مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.

وأشار المستشار نادر سعد، إلى أنّ رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أنّ هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح في بعض مخالفات البناء التي كفلها القانون من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.