محليات قنا تستقبل نحو 63 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء

كشفت الإحصائيات النهائية لملف التصالح في مخالفات البناء بمحافظة قنا، حتى 30 نوفمبر، إن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية تلقت نحو 63 ألف طلب تصالح بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه وجه مسئولي الوحدات المحلية بسرعة فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.

وكشف "الداودي" أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين بلغت 47 ألف و127 طلب، بينما بلغ إجمالي عدد العقود المحررة 2642 عقد.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.

وأشار سعد، إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.