هل يمكن جمع دخل الزوج والزوجة للحصول على دعم الوحدات؟ الإسكان تجيب

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة، كاملة التشطيب، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا.

وتقدم تلك الوحدات للمواطنين من محدودي ومتوسطى الدخل، الذين ينطبق عليهم شروط الحجز، ومن ضمن تلك الشروط تحديد حد أدنى لدخل العميل الراغب فى الحصول على وحدة سكنية.

لذلك يتسائل بعض المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، عن إمكانية جمع دخل الزوج والزوجة للحصول على الدعم اللازم؟

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان تجيب

وفقا لتصريحات مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، نعم يمكن جمع دخل الزوج والزوجة للحصول على دعم الإسكان الإجتماعى، عن طريق ملأ استمارة طلب التمويل وتقدم مستندات إثبات الدخل وإثبات الشخصية للزوج والزوجة.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.