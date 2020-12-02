حملة طلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا لصالح مستشفيات أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إنطلاق الحملة الطلابية للتبرع بالدم والكشف عن الأنيميا التي ينظمها فريقا "إيناكتس" و"إيسف" الطلابي تحت إشراف الدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية التجارة والمشرف الأكاديمي على الفريق والدكتور أحمد شريت، مدير إدارة الاتحادات الطلابية، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

وقال "غريب" في تصريح له، اليوم، إن حملة التبرع بالدم والكشف على الأنيميا تتضمن 4 سيارات لتشجيع كافة المتواجدين بالحرم الجامعى من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين على التبرع بالدم لسد احتياجات المرضى بمستشفيات أسيوط الجامعي، كما تتضمن الحملة تحليل طبى للكشف عن المصابين بالأنيميا مع تواجد إخصائيين لتقديم الإرشادات الصحية للحالات المصابة.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الحملة ممتدة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء داخل الحرم الجامعى 1، 2 ديسمبر، إلى جانب يومي الخميس والجمعة 10- 11 ديسمبر فى الأندية التابعة لجامعة أسيوط.

وأضاف أن اليوم الأول أثمر عن توفير 200 كيس دم تم توجيهها بالكامل لبنك الدم المركزى بالجامعة، وأشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط بوعي وتميز أبناء الجامعة من الطلاب، ما ينعكس على أنشطتهم المتعددة داخل وخارج الجامعة بصفة عامة وما يقدموه من مبادرات مجتمعية وإنسانية تمثل النموذج والقدوة لشباب الجامعات فى مصر .