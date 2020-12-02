محافظ الدقهلية: متابعة يومية لمواعيد غلق المحلات بالتعاون مع الشرطة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أهمية المتابعة اليومية من قبل الوحدات المحلية لمتابعة الالتزام بغلق المحال وفقا للمواعيد المحددة بكل حزم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم، إنه تابع جهود الوحدات المحلية والأحياء بالتعاون مع أجهزة الشرطة لمتابعة الالتزام بقرار غلق المحلات وفقا للمواعيد المحددة فى هذا الشأن والذى بدأ تنفيذه أول شهر ديسمبر، وكلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكليف لجان المتابعة بالتعاون مع الشرطة لمتابعة تنفيذ القرار بكل حزم وضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية فورا حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، مضيفا أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

كما يساهم في توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانباً حضارياً وجمالياً جديداً بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وفي نطاق حي غرب المنصورة، قال محمد عبد الباقي رئيس الحى، إن رئاسة المركز نفذت حملة مكبرة استهدفت كافة المنشآت التجارية الكائنة بنطاق الحى للتأكد من الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بغلق المنشآت التجارية.