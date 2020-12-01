السجيني: غلق المحلات التجارية بمواعيد محددة له فوائد كثيرة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن غلق المحلات التجارية في مواعيد محددة له فوائد كثيرة، حيث إنه ترشيد للكهرباء، فضلا عن إعطاء فرصة لأجهزة الدولة من أجل العمل على تهيئة الشارع من جديد لاستقبال أصحاب المحلات والمواطنين بشكل عام في اليوم التالي بشكل جميل ومنظم.

وأضاف "السجيني"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أن بعض المواطنين اعترضوا على مواعيد فتح وغلق المحلات، خاصة أن هناك بعض العاملين يفتحون بشكل باكر على سبيل المثال "مطاعم الفول"، تبدأ بشكل مبكر من أجل تجهيز الأدوات والأطعمة وغيرها ومن ثم بيعها.

وتابع: "عاوز أقول للناس إحنا لسه بنبدأ مرحلة جديدة، وطبيعي هيكون هناك مرونة في القرار فيما بعد بعد تجربته وتقييمه، وهذا أمر طبيعي".

قاسم: "قرار مواعيد غلق المحال التجارية" هدفه تحسين جودة الحياة للمواطن

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم اليوم تطبيق قرارات مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة، حيث يجري ذلك وفقا لعدة آليات هامة، بالتواصل مع المحافظات من خلال الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء والتنسيق مع مديريات الأمن مع لجان المتابعة على الأرض، وفقا للقرار الصادر الجمعة ما قبل الماضي، لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي باعتباره رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحسب القانون رقم 154 لسنة 2019.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه وفقا للمادة الأولى من القرار المكون من 8 مواد، بأن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية عدا المطاعم والكافيهات تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتغلق في العاشرة شتاء، وفي الحادية عشر مساء بالصيف، ويتم زيادة التوقيت في الإجازات والأعياد لتكون 12 صيفا و 11 مساء.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والمزارات تبدأ مواعيدها من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا، وحتي 12 شتاء، ويتم زيادتها أيضا بالإجازات الأسبوعية والأعياد الرسمية لتغلق 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك واي والديلفري على مدار 24 ساعة.