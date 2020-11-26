ضبط 1015 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (2 طن " هياكل دواجن – مفروم دواجن ") يُشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "سيولة تامة" ، وتُشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيدا ً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .. بحوزة (قائد سيارة نقل مبرد "محددة" ) بمحافظة القاهرة.

ضبط (10 طن "دقيق فاخر" – بدون مستندات ومجهولة المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (2,003 عبوة "عطور" مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عالمية مختلفة "منتج نهائى" – 700 لتر " كحول" مجهول المصدر مستلزمات إنتاج) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتصنيع العطور "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على (216,724 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق) من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ، وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط (المدير المسئول عن محطة تعبئة بوتاجاز – بمحافظة الجيزة) لقيامه بتجميع (222 طن "غاز صب") من خلال تعبئة إسطوانات البوتاجاز ناقصة الوزن لبيعها بالسوق السوداء ، قدرت قيمتها بـ (1,154,400 جنيه – 40 طن "غاز صب" قام المذكور بالتصرف فيها) ، والإستيلاء على قيمتها عن طريق عدم إثباتها بالدفاتر الخاصة بذلك .. بقيمة بلغت (208,000 جنيه).

ضبط (6 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.