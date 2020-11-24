ضبط 1258 قضية تموينية في 24 ساعة.. منها 25 ألف قرص فيتامينات مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (3,24 طن "لحوم - دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (8 أطنان سلع تموينية "أرز تمويني مدعم") غير صالح للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة وغير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لارتفاع نسبة الكسر والشوائب به، بحوزة (أمين عهدة لأحد فروع الجملة التابع لإحدى شركات تجارة الجملة) بمحافظة القاهرة.

ضبط (10,5 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسؤول عن مطحن لطحن وتعبئة ملح الطعام "دون ترخيص") بمحافظة الغربية .

ضبط (25,950 قرص "مكملات غذائية") مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات المكملات الغذائية "دون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (4,5 طن "أسمدة زراعية") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.