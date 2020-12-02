ضبط 4354 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4354 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2122 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

112 مخالفة السير دون تراخيص.

9 دراجات نارية مخالفة.

15 مخالفات شروط التراخيص.

26 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.