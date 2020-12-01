 ضبط 3651 مخالفة مرورية في دمياط خلال نوفمبر

شنت شرطة المرافق بمحافظة دمياط، برئاسة العميد أشرف الصعيدي، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، حملات مكثفة لضبط الشارع والتاكد من السيولة المرورية.

أسفرت تلك الحملات المنفذة، خلال نوفمبر الماضي، من خلال قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له "رأس البر وفارسكور" عن ضبط ٣٦٥١ مخالفة تنوعت بين إشغال طريق وبائع متجول وبيئة ومنشآت بدون ترخيص، فضلا عن مصادرة ٧٢٩ مضبوطات متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا، لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات، وكذا التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة، والارتقاء بالمظهر الحضاري العام.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعليماتها لرؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم وكذا الورش والورش الحرفية، التي تقع داخل الكتلة السكنية، التي بدأ العمل بها اليوم، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وتضمن قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميا من الساعة السابعة صباحًا الى الحادية عشر مساءً صيفًا، والعاشرة مساءً شتاءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد، لتغلق ١٢ منتصف الليل صيفًا و١١ مساءً شتاءً.

كما نص القرار في مادته الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا، من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة.

ووفقاً للمادة الثالثة من القرار، ستكون مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية الواقعة داخل الكتلة السكنية يوميا من ٨ صباحا وتغلق الساعة ٧ مساءً صيفًا و الساعة ٦ مساءً شتاءً، كما يستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، وستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وشددت محافظ دمياط على التأكد من تطبيق ذلك بكافة المناطق وتفعيل القانون على غير الملتزمين، منوهة الى أن هذا القرار سيحقق الانضباط بالشارع، كما يساهم فى القضاء على العشوائية وفوضى الإشغالات، والضوضاء، فضلا عن الحفاظ على المرافق العامة للدولة وتوفير استهلاك الطاقة وتنظيم عمل المنشآت، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة إلى الأجهزة المحلية برفع المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة العامة والمظهر الحضارى، وأيضا الحفاظ على سلامة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.