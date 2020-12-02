توفي في الملعب.. تشييع جثمان "الفكهاني" لاعب بتروجيت السابق

شّيع اهالي منطقة "عزبة بلبل" بمدينة بني سويف، جثمان الكابتن "محمد الفكهاني" لاعب كرة القدم السابق بفريق بتروجيث وتليفونات بني سويف، اليوم، عن عمر يناهز 39 عاما، من منزل أسرته، وسط مشاركة عدد من لاعبي كرة القدم.

وتوفي "الفكهاني" لاعب ناديي بتروجيت وإتحاد الشرطة المعتزل، ابن محافظة بني سويف، أمس، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب مركز شباب الساحة الشعبية بالمدينة، عقب انتهائه من تدريب فريق الأكاديمية الخاصة به، ولعبه مباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقائه.

وقال "رجب محمد" صديق الراحل، إن "الفكهاني" من مواليد1981 وبدأ مسيرته الكروية في صفوف براعم وناشئي نادي الشبان المسلمين ثم انتقل لصفوف نادي بني سويف الرياضي بفريق 15 سنة، ثم لعب في فريق 16 سنة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول وقتها وشارك مع الفريق الأول رغم صغر سنه لعدة مواسم متتالية.

وانتقل الفكهانى لصفوف نادي بتروجيت عام 2001/2002، ثم صعد للدوري الممتاز وحقق الفريق المركز السادس بالموسم الأول، كما شارك مع بتروجيت بفي الدوري الممتاز لمدة 6 مواسم متتالية وكأس الكونفيدرالية وانضم لمعسكرين لمنتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسن شحاته وعلى مدار لعبه ببتروجيت شارك بمراكز الدفاع والظهير الأيسر.

وأضاف ان اللاعب الراحل كان متزوجا و له طفلين هما " أثر، وأمر " وبموسم 2010 انتقل لصفوف تليفونات بنى سويف لمدة موسم على سبيل الإعارة ثم انتقل لصفوف الواسطى وبنى سويف وبعدها قرر الاعتزال لتعرضه للإصابة .

وقال عماد الفكهاني، شقيق اللاعب المتوفي، إن شقيقه توفي عقب انتهائه من تدريب بعض الأشبال بفريق الأكاديمية الخاص به بمسقط رأسه في بني سويف، وأثناء لعبه الكرة في الملعب الخماسي مع أصدقائه.

وتابع: "لم يشكو شقيقي من أي مرض في السابق، إلا أنني فوجئت باتصال من زملائه وأصدقائه يخبروني بوفاة شقيقي اثر سقوطه في الملعب مغشيا عليه، أثناء لعبه الكرة معهم في الملعب الخماسي، وعقب انتهائه من تدريب الأكاديمية الخاص به، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لاسعافه إلا أنه فارق الحياة بهبوط في الدورة الدموية".