علاء مبارك يدافع عن "الذمة المالية" لوالده بفيديو منذ 10 سنين

في تعليق جديد لـ"علاء مبارك"، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حول ثروة والده، أعاد علاء نشر كلمة قديمة لـ"مبارك"، عبر شاشة قناة العربية، والتي عقب فيها عن الشائعات التي طالت حجم ثروته.

وقال "مبارك"، في الفيديو الذي أعاد نشره نجله عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تألمت كثيرا ولا أزال، مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتى والطعن في نزاهتى وفي تاريخى العسكري والسياسي".

ويعود توقيت الفيديو إلى أبريل عام 2011، بعد خروج مبارك من السلطة، مؤكدًا في الفيديو نفسه أنه لا يملك إلا حساباته في أحد البنوك المصريه والمعلن عنه في إقرار الذمة المالية.

وعقب علاء مبارك، على فيديو والده، بالدعاء قائلًا: "اللهم اغفر لأبي وارحمه واعف عنه وآنس وحشته ووسع قبره واجعله فى نور دائم لا ينقطع واجعله فى جنتك آمناً مطمئناً يارب".

"المسلماني" يعتذر عن تصريحاته بشأن ثروة مبارك

وكانت خلال الساعات، أثارت تصريحات الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، حول حقيقة ثروة مبارك، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال المسلماني، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية Ten، إنّ الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته، مشيرًا إلى أنّه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة"، الذي تحدّث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة.

ورد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على اعتذار الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، عبر حسابه على تويتر، "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه، حضرتك جاي تعتذر؟، بتعتذر على إيه بالظبط يا أستاذ مسلماني؟".

واستشهد علاء مبارك بالقرآن الكريم، قائلاً: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم.. صدق الله العظيم".