علاء مبارك يرد على اعتذار المسلماني: حضرتك جاي بعد 10 سنوات تعتذر؟

ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على اعتذار الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، عبر حسابه على تويتر، "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه، حضرتك جاي تعتذر؟، بتعتذر على إيه بالظبط يا أستاذ مسلماني؟".

واستشهد علاء مبارك بالقرآن الكريم، قائلاً: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم.. صدق الله العظيم".

وكان الكاتب الإعلامي أحمد المسلماني، قدّم اعتذارًا على الهواء للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته.

وقال المسلماني خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية Ten، إنّ الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته، مشيرًا، إلى أنّه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة"، الذي تحدّث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة.

وقدّم المسلماني اعتذارًا لأسرة مبارك، لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مؤكدًا أنّه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أنّ أصحاب التقارير لهم أهوائهم الشخصية.