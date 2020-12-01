علاء مبارك يرد على اعتذار المسلماني: حضرتك جاي بعد 10 سنوات تعتذر؟
كتب:
حسام حربى
03:20 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
علاء مبارك
ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على اعتذار الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، عبر حسابه على تويتر، "بعد مرور 10 سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه، حضرتك جاي تعتذر؟، بتعتذر على إيه بالظبط يا أستاذ مسلماني؟".
واستشهد علاء مبارك بالقرآن الكريم، قائلاً: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم.. صدق الله العظيم".
وكان الكاتب الإعلامي أحمد المسلماني، قدّم اعتذارًا على الهواء للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته.
وقال المسلماني خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية Ten، إنّ الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه "الطبعة الأولى" الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته، مشيرًا، إلى أنّه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال "نص كلمة"، الذي تحدّث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة.
وقدّم المسلماني اعتذارًا لأسرة مبارك، لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مؤكدًا أنّه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أنّ أصحاب التقارير لهم أهوائهم الشخصية.