وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة لـ7.3% رغم أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنّ الدولة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، أطلقت في فبراير 2016، وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، والإطار المنظم لخطط العمل خلال السنوات المقبلة، كما حرصت الدولة على إعداد وتمثيل الرؤية وفقا لنهج تشاركي، يضم إلى جانب الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني، وشركاء التنمية كافة، مع وضع اهتمام خاص للمرأة والشباب.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء خلال قمة مصر الاقتصادية، أنّ تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات خلال المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ساهم في تحقيق استقرار كلي ونمو شامل، ما انعكس على الاقتصاد المصري بشكل واضح خلال عام 2019 و2020.

ولفت إلى أنّ الإصلاحات الاقتصادية الجادة كان لها ثمار عديدة، منها أن بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6% من النصف الأول من العام، و5% خلال الربع الثالث من 2019-2020، وهو ما شهد بداية آثار كوفيد 19.

وتابعت أنّها رغم الانخفاض النسبي في النمو الاقتصادي، إلا أنّ جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استعادة الصدمات الاقتصادية والخارجية، وبينها الأخطار المتزايدة مثل "كوفيد 19".

وأكدت انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020 "يوليو – سبتمبر" في ظل أزمة كوفيد 19، مقارنة بـ6.9% العام الماضي، إضافة إلى إشادة جميع المؤسسات الدولية بالاستجابة المصرية للموجة الأولى من جائحة كورونا، التي وصفت بأنّها الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط.