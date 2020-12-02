ضبط "داعشيين" خططوا لاغتيال أكرم إمام أوغلو أكبر منافسي أردوغان

كشفت صحف تركية تفاصيل مخطط لاغتيال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يعد أهم معارضي رئيس النظام التركي رجب طيب أردغان وأكبر منافسيه.

وأوضح موقع صحيفة "أوضا تي في" التركي، أن قوات الأمن اعتقلت عددًا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، الذين كانوا يستعدون لاغتيال أكرم إمام أوغلو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الداخلية التركية شددت تعليماتها لطاقم حراسة أكرم إمام أوغلو، وأكدت الوزارة ضرورة إبلاغها في حال الاحتياج إلى تعزيزات من الحراس، أو في حالة وجود أي وضع مريب يستدعي التدخل، فيما أمر محافظ إسطنبول بزيادة عدد الحراس الشخصيين لأكرم إمام أوغلو.

وفي أحدث استطلاع رأي تركي، كشفت النتائج عن أقوى المنافسين لرئيس النظام التركي، الذي تضمن سؤال المشاركين عن أقوى منافسي أردوغان ليتصدر أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، قائمة منافسي أردوغان، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

أرينتش يتحدى أردوغان: سأدافع عن الحق

وفي سياق آخر، تحدى عضو المجلس الاستشاري التركي السابق بولنت أرينتش، أردوغان، في أول تصريحات له عقب إقالته من منصب مستشار الرئيس، معلنًا مواصلة الدفاع عن الحق والقانون.

وكانت السلطات التركية أقالت بولنت أرينتش، جراء تصريحاته التي طالب خلالها بالإفراج عن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل في سجون أردوغان، مشيرًا إلى أن الأكراد أكثر الفئات المضطهدة في تركيا.

وأوضحت صحيفة "جون بويو" التركية: شدد أرينتش على أنه سيواصل الدفاع عن الحقيقة، وقال "كالعادة، أنا مصمم على الدفاع عن الحقيقة كسياسي شجاع بمبادئ صادقة وملتزم بالقانون".

وأضاف أرينتش: "بسبب التصريحات التي أدليت بها لقناة (خبر ترك)، تلقيت رسائل من مئات الأصدقاء يعبرون عن مشاعرهم الصادقة ودعمهم ودعائهم لي. أتحدث مع بعضهم عبر الهاتف. أشكركم جميعًا على هذه الرسائل".

وسبق أن هاجم أردوغان، مستشاره المستقيل من منصبه، بولنت أرينش، معتبرًا أنه قد وجّه إليه إساءة، بعدما طلب منه أن يقرأ كتاب زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل في سجون أردوغان، المعنون بـ"دفران"، وقال: "أولئك الذين تسببوا في وفاة ياسين بورو، لا يمكن الدفاع عنهم أبدًا من قبل الرئيس، أو من قبل رفقاء دربه، لا يمكننا أن نكون المدافعين عن أولئك الذين نظموا احتجاجات (جيزي بارك)".