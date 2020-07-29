استطلاع رأي: أكرم إمام أوغلو الأكثر فعالية في فترة كورونا بتركيا

أجرت شركة سونار للأبحاث استطلاع رأي حول أنجح رؤساء البلديات في فترة اجتياح وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" تركيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن شركة "سونار" للأبحاث أعلنت أن رئيس بلدية إسطنبول التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، هو أنجح رئيس والأكثر فعالية في فترة كورونا المستجد.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، احتل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المرتبة الأولى بنسبة 58.3%، فيما تلاه في المرتبة الثانية، رئيس بلدية إزمير عن حزب الشعب، تونتش سوير، بنسبة 57.6%.

واحتل حزب الشعب الجمهوري، 5 مراكز بين الأنجح والأكثر فعالية في فترة كورونا المستجد، فيما احتل حزب العدالة والتنمية 4 مراكز، واحتل حزب الحركة القومية مركز واحد لا غير.

وقدمت بلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض، عدة خدمات ومساعدات للمواطنين في فترة كورونا المستجد، ولم تتراجع ولو للحظة، وذلك في الوقت الذي كان النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، يعمل على عرقلة حملات مساعدات بلديات الحزب.