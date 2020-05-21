أكرم إمام أوغلو يتقدم ببلاغ ضد وزير داخلية أردوغان

تقدم عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ببلاغ في النيابة العامة ضد وزير الداخلية سليمان صويل، والمفتش الذي يجري تحقيقات معه عارف يلدريم، على خلفية القرار الصادر من الوزير بفتح 27 تحقيقًا بشأن فترة توليه رئاسة بلدية بيليكدوزو في إسطنبول.

وكان المحامي كمال بولاط الموكَّل عن إمام أوغلو أوضح في بلاغه أن المفتش الذي يقوم بتدقيق الملفات عارف يلدريم، يركز فقط على الفترة التي تولى فيها موكله رئاسة بلدية بيليكدوزو، مشيرًا إلى أنه يصر على تحويل موكله للتحقيق، دون الاستناد إلى أي أدلة مادية ملموسة.

وأكد المحامي كمال بولاط أن موكله أكرم إمام أوغلو غير مسؤول عن المناقصات والنفقات والمصروفات، وبالرغم من ذلك سيتم التحقيق معه في هذه الصلاحيات التي لم يكن مسؤولًا عنها.

وأشار إلى أن الجهات المختصة لم تمنح موكله المعلومات والمستندات التي طلبها للدفاع عن نفسه، متهمًا المفتش بإعداد ملفات مزيفة وكأنه استند إلى تصريحات حقيقية لموكله.

أمَّا فيما يتعلق بالبلاغ المقدَّم ضد وزير الداخلية سليمان صويلو، فقد أوضح أنه من أصدر التعليمات للمفتش عارف يلدريم من أجل فتح تحقيقات ضد أكرم إمام أوغلو، وأنه حوّل الأمر للتحقيق دون الاستناد لأدلة مادية.

وقد أضاف مفتش وزارة الداخلية للتحقيقات التي أجريت مع إمام أوغلو المنتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض، عمليات شراء تمت بتاريخ 20 مايو 2019، أي قبل توليه منصبه عمدة لبلدية إسطنبول التي كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم لسنوات.

البيانات التي تم الحصول عليها كشفت أن التحقيقات استمرت 6 أشهر، حيث تم فحص جميع الأوراق والقرارات الخاصة بالبلدية، والتصاريح والتراخيص الصادرة عنها.