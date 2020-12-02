محافظ الجيزة يمنح طالبين دراجة هوائية لابتكارهما طريقة لعلاج السرطان

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية رعاية النابغين والموهوبين الذين يقدمون أفكار واختراعات علمية يمكن أن تنقل الوطن إلى المقدمة في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة التواصل مع مراكز بحوث الجامعات والهيئات والأكاديميات العلمية لتبني الموهوبين وتشجيعهم ورعاية مشروعات اختراعاتهم ودراسة إمكانية تمويل هذه المشروعات وتطبيقها على أرض الواقع.

تكريم عدد من الطلاب المتفوقين علميا

جاء ذلك خلال حفل تكريم عدد من الطلاب المخترعين والمتفوقين علميا ممن حصدا المركز الأول على مستوى المحافظة في البحث العلمى في مسابقة "الإبداع طموح" التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة وهم الطلاب: "مينا ثروت لطفى وحبيبة خالد البدري" التابعين لمدرسة إمبابة الثانوية الرسمية بإدارة شمال الجيزة التعليمية، حيث ابتكر الطالبان طريقة فعالة للوقاية من مرض السرطان وعلاجة بسهولة بعد سلسلة من الأبحاث والدراسات التي قامو بها.

وسلَم محافظ الجيزة الطلبة المكرمين شهادات تقدير ودراجات هوائية حديثة في إطار حرص الدولة على نشر ثقافة استخدام الدرجات الهوائية، هنأهم بهذا التفوق والنبوغ، معرباً عن استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا في شتى المجالات ومساعدتهم في النهوض بمستواهم لرفع اسم مصر في المحافل العالمية.