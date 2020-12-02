نجاح غير مسبوق لـ"تويوتا" عن طريق حجز السيارات "أونلاين"

بعد إطلاق مجموعة شركات تويوتا إيجيبت خدمة حجز السيارات الجديدة أونلاين نهاية شهر أغسطس الماضي، أقبل العديد من عشاق تويوتا علي حجز موديلات وفئات تويوتا المفضلة لديهم وذلك على الموقع book.toyota.com.eg.

ويوفر الحجز عبر الإنترنت خدمة مميزة لمحبي وعشاق العلامة اليابانية، من خلال الآتي:

- إمكانية الحجز على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع.

- توفير الوقت والمجهود حيث يمكن الحجز من أي مكان وسداد قيمة السيارة بالكامل بتحويل بنكي أو إيداع في حساب الشركة.

- متابعة الاستلام والحضور إلى الفرع الأقرب للعميل فقط لاستلام السيارة.

وقامت مجموعة تويوتا إيجيبت خلال الشهرين الماضيين فقط بإتمام أكثر من 100 عملية حجز لسيارات مختلفة أونلاين في محافظات عدة مثل: القاهرة، الجيزة الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، البحيرة، الغربية الشرقية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، دمياط، المحلة الكبرى، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، أسوان، قنا، الأقصر، شمال سيناء، البحر الأحمر، والإسكندرية.

حيث إن حجز السيارة أونلاين يأتي في 3 خطوات سهلة وهي:

1- اختيار السيارة والفئة.

2- إدخال بيانات مالك السيارة.

3- دفع مبلغ 10,000 جنيه مصري للحجز.

يقوم مسؤول المبيعات بالتواصل مع العميل في خلال 48 ساعة، لتسهيل سداد باقي قيمة السيارة وشرح إجراءات استلام السيارة من أقرب فرع للعميل.

وتسهيلاً على العملاء يقبل الموقع دفع المبلغ عن طريق بطاقة ائتمان أو باستخدام كروت "ميزة" (بطاقة الدفع الإلكتروني الجديدة التي قام البنك المركزي المصري بإصدارها مؤخرًا).

وأوضح أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "تويوتا إيجيبت"، بأنه تشير تلك الإحصائية المبدئية إلى مدى تغير أنماط الاستهلاك الرقمي وقوة وسرعة توجه المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية والشراء عن بعد، ونفتخر بكوننا الرواد في السوق المصرية في الاستجابة إلى ضرورة التحول الرقمي الذي اتجهت إليه مؤخرًا جميع الدول بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها بما في ذلك قطاع السيارات".

وأكد أن إطلاق هذه الخدمة تعكس استراتيجية المجموعة التي تهدف إلى راحة العملاء والاستحواذ على رضاهم التام، لأنهم هم ركيزة عمل ومحور اهتمام المجموعة الدائم.