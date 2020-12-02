تويوتا تتبرع بـ700 ألف دولار لمنظمات غير ربحية

تدعم شركة "Toyota Motor North America"، أكثر من 25 منظمة غير ربحية، الثلاثاء المقبل، بمنح يبلغ مجموعها 700 ألف دولار، لتوفير الاحتياجات الأساسية وهدايا العطلات واللوازم المدرسية وغيرها من المستلزمات.

ويُحدِث موظفو "Toyota" فرقًا أيضًا من خلال التبرعات المتوافقة مع الشركة لدعم المنظمات غير الربحية المؤهلة، والتبرع لقيادة الموظفين من أجل الطعام والملابس وهدايا الأعياد.

وقال شون سوجز نائب رئيس مجموعة "Toyota Social Innovation": "مع تأجيل أو إلغاء فعاليات العطاء التقليدية هذا العام ، لا يزال بإمكاننا العمل معًا من أجل قضية جيدة لمساعدة جيراننا المحتاجين، ونأمل أن تساعد هذه المنح المنظمات على جلب بهجة العطلة للأسر المحتاجة، ودعم المزيد من الأسر المحتاجة، وتوفير موارد إضافية للمعلمين."

وتؤثر أنشطة العطاء الثلاثاء من الشركة على مجموعة متنوعة من المنظمات المحلية لمنشآتها وعملياتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك مراكز صحة الأطفال، ومأوى للمشردين، ومخزن طعام، وخدمات توصيل وجبات كبار السن، ومنظمات إعادة التأهيل والإنعاش، المتاحف والأوركسترا والفنون، والإمدادات الطارئة والمطلوبة للأطفال والمعلمين، الاستشارة الطبية والمرافق والمساعدة في التنقل.

و"تويوتا" من كبرى الشركات في العالم التي تقدم مساعدات كبيرة في الأزمات، وظهر الدعم القوي من الشركة خلال بداية أزمة كورونا حيث قامت الشركة بالتبرع والقيام بتنيع العديد من اللواز الطبية، وتوفير كميات كبير من أقنعة الوجه لتوفيرها في الاسواق نظراً لنقصها في السوق، كما قامت بالتبرع بمبالغ قوية لدعم الأسر المحتاجة، والأطفال المشردة خلال الجائحة.

وتقوم شركة تويوتا بطرح العديد من السيارات مختلفة الطرزات وتحظى بنسبة قوية من مبيات السيارات في العالم، وتقوم الشركة بإنتاج طرازات السيارات السيدن والـ"SUV"، والسيارات الرياضية، كما تنتج الشركة بعض الطرازات الهايبرظ والكهرابئية لدعم الطاقة النظية في العالم.