شيفرولية الأكثر مبيعا و"تويوتا" تسجل انخفاضا خلال أكتوبر الماضي

أكد التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع معدل مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محليًا داخل السوق المصري لعدد من العلامات التجارية الرائدة داخل السوق، فيما انخفضت مبيعات بعض العلامات التجارية، وذلك خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب التقرير، جاءت العلامة التجارية "شيفروليه" بالمركز الأول ضمن القائمة التي تضم أكثر من 12 علامة تجارية تتنافس على الأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي بمبيعات وصلت إلى 4102 مركبة خلال 2020، بنسبة تسويقية وصلت إلى 16%، وسجلت بذلك ارتفاعًا عن مبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 3889 مركبة بنسبة 21%.

وجاءت العلامة التجارية "رينو" بالمركز الثاني للأكثر مبيعًا للسيارات الملاكي ضمن القائمة، بمبيعات وصلت إلى 2641 مركبة بنسبة تسويقية وصلت إلى 10% خلال 2020، وتسجل ارتفاعًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 1240 مركبة بنسبة 7%.

كما ارتفع معدل مبيعات سيارات "نيسان" وجءت بالمرتبة الثالثة ضمن القائمة بمبيعات 2429 مركبة ونسبة 9%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1839 مركبة بنسبة 10%.

وأوضح التقرير انخفاضًا ملحوظًا بمبيعات العلامة التجارية "هيونداي" والتي جاءت بالترتيب الرابع ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 2386 مركبة وبنسبة 9%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1838 مركبة وبنسبة تسويقية وصلت إلى 10%؛ فيما انخفض معدل مبيعات سيارات العلامة اليابانية "تويوتا" والتي احتلت الترتيب الخامس بالقائمة ووصلت مبيعاتها خلال 2020 إلى 1966 مركبة وبنسبة 8%، وسجلت بذلك انخفاضًا في مبيعاتها مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 1712 مركبة بنسبة 9%.

يُذكر أن تقرير "أميك" يصدر عن مجلس معلوات سوق السيارات في مصر، والذي يعمل على رصد أعداد السيارات التي تم بيعها، سواء كانت ملحلية الصنع أو المستوردة.