الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى في معدل إصابات كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، موضحة أنّ المنحنى الوبائي أصبح متصاعدا.

وأضافت زايد، خلال استعراض الوضع الوبائي للفيروس المستجد، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنّ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، سجلت معدلات إصابة هي الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتة إلى نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أوالخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات، متوسطة وليست عالية.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إنّ هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا اليومية، وهذه الزيادة ستظل موجودة ومرتفعة لمدة شهرين مقبلين خلال يناير وفبراير.

وأضافت العسال، لـ"الوطن"، أنّ العدوى بفيروس كورونا تستمر في الحالات المتوسطة لمدة 10 أيام، والشديدة لمدة 20 يوما، مؤكدة: "لا توجد فئة مستثناة من خطر الإصابة بفيروس كورونا".

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، إلى أنّ هناك بعض أعراض الفيروس تظل مستمرة حتى بعد التعافي لمدة زمنية معينة قد تصل إلى شهر، مثل السعال والأرق، موضحة أنّ زيادة الإصابات تعود إلى تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وناشدت العسال، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، قالة: "أرجوكم البسوا كمامات، الأمراض التنفسية بتزيد في فصل الشتا".

وعن اللقاحات، أوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنّه حال اعتماد لقاح فعال وآمن لفيروس كورونا ستقوم الدولة المصرية بتوفيره لكل الفئات، وجددت تأكيدها في حديثها لـ"الوطن"، أنّ اللقاح الفعال هو وعي المواطن ومساعدته للدولة في تقليل خطر انتشار الفيروس.

وأكدت أنّ الفيروس لم يثبت حتى الآن بحدوث أي تحور جيني له، ويجب اتخاذ الحذر في التعامل معه، قائلة: "الإجراءات الاحترازية ليست صعبة، لكنها الضمان الوحيد حتى الآن للوقاية من الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.