قنصوة: جامعة الإسكندرية تسعى لربط البحث العلمي بالصناعة

نظمت كلية الهندسة ندوة بعنوان "مستقبل صناعة البتروكيمايات في مصر وتكاملها مع الصناعات المتوسطة والصغيرة" بالتعاون مع لجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، اليوم، بمقر كلية الهندسة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وبحضور الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، ولفيف من الخبراء والمتخصصين في مجال الغاز والبتروكيماويات.

وفي كلمته، تقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالشكر للنقابة العامة للمهندسين، وكلية الهندسة علي تنظيم تلك الندوة، مؤكدا حرص الجامعة على ربط البحث العلمي بالصناعة، لأن ذلك يأتي علي رأس اهتمامات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الجامعة تمد يد العون لكافة قطاعات الصناعة في مصر، لأن الصناعة قائمة علي المعرفة، مضيفا أن كلية الهندسة تمتلك برامج دراسية دولية تسهم في إعداد خريج ذو تنافسية عالمية بغية المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف قنصوة أن "قانون حوافز البحث العلمي" أصبح واقعا ملموسا، وأتاح الفرصة للجامعات لتكوين شراكات مع كافة المصانع والشركات لتطوير الصناعة، وأكد أن صناعة البتروكيماويات والغاز شهدت تحولات هائلة في مصر في ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز، وفي ختام كلمته أكد قنصوة ان الجامعة تستهدف التكامل مع الخطط التنفيذية للدولة المصرية من خلال توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية والتوسع الإفريقي والتوجد بقوة أيضا في شرق وغرب القارة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد انطلاقة في العلاقات مع العديد من دول القارة.

فيما أكد المهندس هاني ضاحي أن جامعة الإسكندرية سبّاقة في التعاون العلمي والأكاديمي مع كافة المؤسسات الصناعية، وتعد بيت خبرة كبير للمشروعات القومية الكبري في مصر، ولها السبق في تنمية الابتكار وربط البحث العلمي بتطوير الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية.

وأشار الدكتور سعيد علام، إلى أن الدولة المصرية تولي صناعة البتروكيماويات والغاز أهمية متزايدة، وأكد أن كلية الهندسة تضع في لوائحها برامج خاصة عن هندسة الغاز والبتروكيماويات لتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكار في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة والارتقاء بقدرتها التنافسية لما له من تأثير كبير على النهوض بالاقتصاد القومى.