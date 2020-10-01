لجنة الطاقة بالصناعات: لا نستطيع الاستغناء عن الطاقة الأحفورية حاليا

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن هناك فارقا بين الطاقة الجديدة والمتجدده والأحفورية، موضحا أن مصر لا تستطيع الاستغناء عن الطاقة الأحفورية خلال الفترة الراهنة، ولكن هناك التزام بيئي بكل مشروع يتم إنتاجه في الطاقة الشمسية أو الرياح أو معامل التكرير، وتكون جميعها متوافقة مع نظم البيئة للحفاظ عليها.

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الحكومة المصرية تسعى لإحداث توافق بين الاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وذلك لأن المستقبل سيكون مليئا بالطاقة الإلكترونية ما سيعزز من اختفاء الطاقات الأحفورية، وستتجه السيارات للعمل بالكهرباء، موضحا أن مشروعات الطاقة في مصر تتوافق بشكل كبير مع النظم البيئية المصرية، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية سيكونوا موجودين بكثرة في المستقبل، وسيكونوا الطاقات الأكثر استخداما مستقبلا.

وأكد أن ألمانيا تستخدم 45% من احتياجاتها من الطاقة المتجدده، وخطة مصر هي الوصول في عام 2022 لـ20% من الطاقة المتجددة، وسنصل لنسبة 50% وصولا بعام 2030: "كل المصنعين مأمنين نفسهم أن الطاقة الأحفورية هتقفل في يوم من الأيام، والطاقات الجديدة مش هتبقي غالية، وده في صالح المستثمرين والصناعات".