رئيس الوزراء يشكر "عبدالدايم" على جهودها في استعراض إسهامات مصر الثقافية

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على الجهود التي قامت بها الوزارة مؤخرا.

وأفرد مدبولي، خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات، جانبا من حديثه لتوجيه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم على الجهود التي قامت بها الوزارة لاستعراض إسهامات مصر الثقافية في الندوة الدولية لمنظمة العالم الإسلامي "الإيسيسكو"، التي شارك فيها 11 دولة عربية وإسلامية.

شاركت وزيرة الثقافة، ممثلةً عن مصر في فعاليات الندوة الدولية لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بعنوان "إسهام الفن الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية ونشر قيم السلم"، والتي أقيمت افتراضياً "أون لاين" الأربعاء 25 نوفمبر، بمشاركة 11 دولة عربية وإسلامية.

أكدت عبد الدايم في كلمتها أن الفن الإسلامي بكافة صوره في مصر ومعظم دولنا الإسلامية لعب دوراً مهماً في تنمية المجتمعات من خلال تحفيز قدرات البحث والفكر لدى الأفراد وهو ما أسهم في تجديد وتطوير أساليب الحياة.

وأشارت إلى أن مصر تُعد نموذجا لدمج الحضارات والثقافات منذ بزوغ فجر التاريخ بداية من العصر الفرعوني ثم القبطي والإسلامي وصولاً إلى عصر النهضة والعصر الحديث، وعلى مر العصور تمكن الفن الإسلامي في بناء الحضارة الإنسانية التي تُعد إحدى صور نشر قيم السلم والمحبة بين البشر ومن أهم ما يميز الفن الإسلامي في مصر أنه لا يرتكز على نمط بعينه إنما يُعتبر فناً حضارياً متميزاً بالتعدد والتنوع في الفنون والعمارة.

واستعرضت عبد الدايم العديد من جهود وزارة الثقافة ممثلة في عدد من قطاعاتها في الحفاظ على الموروثات الثقافية والحضارية ودورها في الحفاظ على هوية التراث العربي والإسلامي كميراث للإنسانية بوجه عام، حيث أوضحت بأن مصر تمتلك جهاز التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة الذي يعنى بحماية هذا الطراز المعماري المميز والذي يُسهم في إبراز قيمة الفن الإسلامي وتأثيره على الثقافة البصرية للمواطن المصري بصفة خاصة وعلى البشر بصفة عامة.