حل مشكلتي مع وحدة برق العز يا محافظ الدقهلية

بناء على عقد بيع عرفي ابتدائي مؤرخ بعام 1976، اشتريت قطعة أرض في قرية تابعة لمركز المنصورة، وهي أرض توارثها اصحابها جيلا بعد جيل، وانتقلت ملكيتها لعدد من الأفراد قبل أن أشتريها وأدفع ثمنها، ثم فوجئت بالوحدة المحلية بقرية برق العز تطالبني بدفع 7 آلاف جنيه كريع أملاك دولة، ورفعت ضدى دعوى قضائية.

وبعد سنوات طويلة في المحاكم ندبت المحكمة خبيرا انتهى إلى نتيجة، مؤداها أنّ ملكية الأرض آلت لي بوضع اليد لمدة طويلة، وتم رفض الدعوى، كما رفض الطعن على الحكم.

تقدمت منذ عامين للوحدة المحلية بالقرية لطلب ترخيص مباني، فأجروا معاينة وأحالوا الموضوع إلى مجلس المدينة، وأصدر المجلس موافقة تخطيطية، وجرى تحويل الملف من الإدارة القانونية للإدارة الهندسية، غير أنّني لم أحصل على الترخيص وسط تعنت المسؤولين بالمجلس، واختفى الملف الخاص بي، وحضّرت ملف آخر.

أناشد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التدخل من أجل حل مشكلتي التي طالت لسنوات طويلة.

غزال عبدالخير عوض