استجابة لـ"الوطن".. "شكاوى الوزراء" تتكفل بحالة الشيالة "ناهد"

أصدر مجلس الوزراء بيانًا بشأن الاستغاثة المنشورة على الموقع الإلكتروني لجريدة "الوطن"، التي رصدها فريق العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وتناولت الاستغاثة المنشورة مأساة أسرة المواطنة ناهد وأطفالها الخمسة، من سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن، علما بأنّ المواطنة ووفقا للمنشور المتداول تعمل شيالة على تروسيكل، لنقل البضائع ومخلفات البناء لسد احتياجات الأسرة، وأحيانا أخرى تبحث عن الكراتين الورقية والعلب البلاستيكية بصناديق القمامة لتجميعها وبيعها، وتقيم المواطنة محل الاستغاثة بمنطقة بشتيل بشارع عادل عباس بمحافظة الجيزة.

وتابع البيان: "فور رصد الاستغاثة، نسقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن بالجيزة، وفي ذات السياق كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة، مدير عام إدارة أوسيم الاجتماعية وفريق عمل الإدارة، بالتواصل مع المواطنة وتحديد موعد لزيارتها السبت 19 سبتمبر".

وانتقل فريق العمل حسب البيان، إلى محل إقامة المواطنة السابق الإشارة إليها، وببحث حالة الأسرة تبيّن أنّ رب الأسرة مسجون، وأنّ المواطنة تعمل شيالة على تروسيكل تم شراؤه بقسط شهري بمبلغ (1260) جنيها ولديها 5 أبناء بمراحل التعليم المختلفة، وتسكن المواطنة بشقة تتكون من غرفة وصالة بإيجار شهري قيمته (500) جنيه.

وعن الإجراءات المتخذة، فجاءت كما يلي:

- تسجيل الأسرة للحصول على معاش تكافل وكرامة.

- الاتفاق مع جمعية "ابني مسجد" لتوفير 3 أسرّة كاملة بالمفروشات اللازمة، إضافة إلى دولاب واحد للأسرة.

- التنسيق مع جمعية "نبض الحياة" لتحمل سداد عدد (3) أقساط شهرية بمبلغ (1260) جنيهًا عن كل شهر من قيمة التروسيكل الذي تم شراؤه بالتقسيط.

- تتكفل جمعية "ابني مسجد" بنفقات الدراسة من كتب ومصروفات دراسية وملبس للأبناء.