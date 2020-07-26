النيابة الإدارية تفعل خدمة تقديم الشكاوى إلكترونيا

قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، تفعيل وتحديث أكثر من وسيلة إلكترونية لتقديم الشكاوى للهيئة، في إطار مواكبة النيابة الإدارة للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لمراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، ما من شأنه تسهيل التقاضي وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.

وقال المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، اليوم، إنّه إيمانا من النيابة الإدارية بأهمية الشكوى كحق دستوري للمواطن باعتباره أحد أهم مصادر الكشف عن أوجه الفساد الإداري والمالي بالدولة، وتيسيرا على جموع المواطنين، تقرر إرسال الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg، أو من خلال الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على فيس بوك، أو من خلال الخط الساخن 16117 أو من خلال واتس آب على رقم 01050601888، أو إرسالها لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الالكتروني shakwa@ap.gov.eg.

وأكد المتحدث باسم النيابة الادارية أنّه يجب أن يراعى لجدية الشكوى، تضمينها اسم الشاكي – رقم بطاقة الرقم القومي – رقم الهاتف المحمول الخاص به، لافتا إلى أنّ النيابة الإدارية حريصة على الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوى.