10 خطوات لإنشاء حساب على موقع الإسكان الاجتماعي لحجز وحدة سكنية

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بطرح عدد من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كاملة التشطيب.

ويقدم الصندوق تسهيلات عدة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، من خلال توفير عدد من الفيديوهات، على الصفحة الرسمية للصندوق على الموقع الإلكتروني، وآخرها فيديو توضيحي لشرح خطوات إنشاء حساب جديد على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية إلكترونيا "أون لاين".

وذلك وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبدالحميد.

خطوات إنشاء حساب جديد على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي:

1- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- تصفح الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على "تقديم طلب وحدة سكنية".

3- تسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية.

4- تسجيل رقم البطاقة الشخصية.

5- تسجيل رقم التليفون المحمول.

6- كتابة كلمة المرور.

7- تأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

8- تسجيل بياناتك من حيث النوع "ذكر/أنثى".

9- تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية "أعزب/متزوج/مطلق/أرمل".

10- ضع علامة صح في مربع "لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام"، ثم الضغط على كلمة "تسجيل".

لينك الفيديو:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39hEHVW%3Ffbclid%3DIwAR35aAQ42qT9-kKKc57iTG79hpGeDAXlh2N-pKddTeFMeX1AzUImCMlqxwM&h=AT24YWdElP2caYX8NmTaiy77I3qXf76VRvj1Wma3tVQNxIcaTuHjutNSdeq7C9DvU12zUpBZgkqz6VaZ3U7O87_FDtDzv6Nhzq6KRyaauskzPAIDYDmkdm8U6QGgN0ddUs-d&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3XWFw1aJ2YmXe6ysqeR3Wnj4tUXqlEJaVymMaMf3Sr905hf8qqO_JZfBVwEgm27ZqqQGP5IuAnC1WfPLZNe9OP8esrh2JbmAW6XTs7u9jlUyyHcoDutKqR7U_kUBg144IdL8KzAYw0mFGu-wh9-11IM-vjYrh3XLybWqbtQHF4yJe0kcrvFfb89w

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.